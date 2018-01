Brasil espera 3 pódios no Paris-Dakar André Azevedo (caminhão), Jean Azevedo (moto) e Klever Kolberg, piloto e Lourival Roldan, navegador (carro), da equipe Petrobrás Lubrax, deram coletiva hoje, fazendo promessa. Eles partem dia 25 para o Rali Paris-Dakar e a meta da equipe é conquistar o pódio nas três modalidades, com o título geral nos caminhões. Mas a tarefa será árdua, já que o trajeto está alterado. "Teremos dificuldades na Tunísia, na Líbia e no Egito", prevê André, que desconhece os países.