Brasil faz 50 anos de Fórmula 1 O paulista Chico Landi alinhava para a largada do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 em Monza. Era setembro de 1951 ? dia 16. E o início da saga dos pilotos brasileiros na maior categoria do automobilismo mundial, que resultou em 80 vitórias e oito títulos ao longo destas cinco décadas. Mas, ao largo do que a grandiosidade desses números sugere, em meio século, a estréia brasileira na Fórmula 1 serviu apenas como um ?test-drive? para um piloto que tinha outras prioridades além de um campeonato que nem de longe tinha a importância atual. Leia mais no Jornal da Tarde