Brasil faz dobradinha em Indianápolis O rookie (estreante) Hélio Castro Neves conquistou hoje a vitória mais importante de sua carreira. Helinho venceu as 500 Milhas de Indianápolis e arrastou toda a equipe para uma curiosa comemoração, escalando a grade de proteção da reta de chegada. A Penske fez a dobradinha, com Gil de Ferran em segundo lugar. Os cinco pilotos brasileiros concluiram a corrida, terminando entre os 10 primeiros colocados. E os pilotos da Cart - Championship Auto Racing Teams - ficaram com os cinco primeiros lugares, massacrando os rivais da Indy Racing League. Helinho deixou o carro chorando e ainda estava enlouquecido no pódio com a coroa de louros no pescoço e a garrafa de leite na mão. Agitou a garrafa como se fosse champanhe, comemorando: "Isso é fantástico. Todo mundo trabalhou da melhor maneira possível. É indescritível o que estou sentindo. Eu estou completamente enlouquecido", disse o piloto brasileiro. A euforia de Helinho é justificável. Ele tornou-se o segundo piloto brasileiro a vencer a corrida (Émerson Fittipaldi ganhou duas vezes, em 89 e 93) e receberá cerca de US$ 1,2 milhão em prêmios. Hélio Castro Neves, 24 anos, é o segundo colocado do campeonato da Cart. Está atrás do sueco Kenny Brack, vencedor da última etapa da categoria, em Motegi, no Japão. Helinho tem quatro vitórias na Cart, três no ano passado e uma este ano, em Long Beach. Na Cart, Helinho compete com um Reynard/Honda. Em Indianápolis, ele e Gil correram com um Dallara/Olds. Helinho largou com o 11º tempo e Gil com o 5º. Scott Sharp, o pole, bateu na primeira volta. Gil de Ferran perdeu no box, na penúltima parada, a posição para Helinho Castro Neves. A dupla da Penske fez uma corrida constante, mantendo-se todo o tempo entre os cinco primeiros colocados. O americano Greg Ray permaneceu a maior parte do tempo na liderança da prova. "Foi um resultado importante para a Cart. Cinco pilotos nas cinco primeiras posições. Estou muito satisfeito de ter participado disso", disse Gil. Gil de Ferran, na última das sete amarelas, a 32 voltas do final, tentou a ultrapassagem mas Helinho defendeu a posição. A partir desse momento, ninguém mais ameaçou o vencedor da corrida. A Penske teve um grande retorno ao circuito de Indianápolis. Sua despedida da pista, em 95, foi melancólica. A equipe não conseguiu classificar seus dois pilotos - Émerson Fittipaldi e Al Unser Jr. - para a largada, nem mesmo comprando um chassi Reynard na última volta. De 96 a 2000, a Penske não correu em Indianápolis. No ano passado, com a volta dos pilotos da Cart, o colombiano Juan Pablo Montoya, também rookie, ganhou a corrida. A corrida começou com uma série de acidentes, envolvendo Scott Sharp e depois com Sarah Fischer e Scott Goodyear. Um pouco depois foi a vez de Sam Hornish e Al Unser Jr também provocarem uma nova bandeira amarela. A 45 voltas do final, a chuva provocou uma rápida interrupção da corrida. Se a chuva continuasse, a corrida seria considerada encerrada e Helinho venceria. "Adoro a chuva", comentou enquanto aguarda a definição da direção de prova. A chuva parou e a corrida recomeçou. E Helinho continuou na frente. Classificação: 1) Hélio Castro Neves, Dallara/Olds (Penske); 2) Gil de Ferran, Dallara/Olds (Penske); 3) Michael Andretti, Dallara/Olds (Motorola); 4) Jimmy Vasser, G-Force/Olds (Chip Ganassi); 5) Bruno Junqueira, G-Force/Olds (Chip Ganassi). Outros brasileiros 8º) Airton Daré, G-Force/Olds (TeamXtreme); 10) Felipe Giaffone, G-Force/Olds (Hollywood/Treadway).