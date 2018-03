Brasil larga na frente no GP de Motegi O Brasil terá quatro pilotos nas cinco primeiras posições do grid de largada do GP do Japão de Fórmula Indy, prova que será disputada a partir da 0h30 deste sábado (horário de Brasília), no circuito de Motegi. Helio Castro Neves vai sair na frente seguido do escocês Dario Franchitti e de outros três brasileiros: Gil de Ferran, Tony Kanaan e Bruno Junqueira. Os demais brasileiros vão largar nas seguintes posições: em 12º, Cristiano da Matta; em 14º, Christian Fittipaldi; em 23º, Roberto Moreno; em 25º, Maurício Gugelmin. O treino classificatório acabou por volta das 3h20, horário de Brasília.