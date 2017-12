Brasil prepara nova geração de pilotos Uma nova e promissora geração de pilotos brasileiros da Fórmula 3 já chama a atenção dos ingleses. Este é o primeiro estágio, na Europa, rumo à Fórmula 1. Depois das cinco primeiras corridas da temporada, Nelsinho Piquet e Danilo Dirani dividem a liderança do campeonato com 52 pontos enquanto Lucas Di Grassi é o 9º com 21 pontos. Em sua primeira temporada, Dirani venceu as duas corridas disputadas domingo no circuito de Croft, norte da Inglaterra. Nesta terça-feira, todos os pilotos fazem um teste coletivo em Snetterton. Ao mesmo tempo em que se aplicam nos testes e corridas da F-3, Nelsinho Piquet e Lucas Di Grassi preparam o futuro para chegar à Fórmula 1. Piquet, 19 anos, da Piquet Sports, já fez testes para a equipe Williams, deixando boa impressão e poderá, em 2005, tornar-se piloto oficial de testes da equipe, passo importante para tentar uma vaga a partir de 2006. Já Di Grassi, 19 anos, que já tinha feito corridas de Fórmula Renault, em 2003, faz parte do RDD - Renault Driver Development - um seleto grupo de sete pilotos que a fábrica francesa prepara para chegar às categorias top do automobilismo. "Estou investindo nisso. Este pode ser um ótimo caminho para chegar à Fórmula 1, brevemente", comenta Di Grassi, o único brasileiro do projeto da Renault. Entre a F-3 inglesa e a F-1, Di Grassi acredita que possa disputar uma temporada da nova Fórmula 2. Enquanto Piquet e Dirani correm com Dallara/Mugen-Honda, Di Grassi corre com motor Dallara/Renault, pela equipe Hitech. "No começo da temporada, os Honda estavam na frente. Agora a Renault avançou e, até o final da temporada, teremos um motor com a mesma eficiência", diz di Grassi, vice-campeão da F-3 sul-americana em 2003, disputando apenas 12 das 18 corridas. Dirani, 21 anos, da equipe Carlin, nunca correu no Exterior antes de chegar à F-3 inglesa, este ano. "Estou aprendendo ainda", ele diz. Danilo venceu 14 das 18 provas de F-3 sul-americana no ano passado e confia nos próprios resultados para chegar à Fórmula 1. "Estou aqui para isso. Não tenho dúvidas de que isso depende só de mim. Estou em uma ótima equipe. Se continuar vencendo, os convites vão chegar", conclui Danilo Dirani.