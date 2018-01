Brasil tem história no GP dos EUA Desta vez a responsabilidade de dar sequência à tradição brasileira de sucesso no GP dos Estados Unidos está nas mãos apenas de Rubens Barrichello, da Ferrari. Ele é o único representante do País na 16ª e penúltima etapa do Mundial. Ao longo dos 45 anos de existência da prova, disputada em nove diferentes circuitos, os pilotos brasileiros venceram nada menos de oito vezes. A corrida tem igualmente carácter histórico para o Brasil, já que foi em Watkins Glen, a 4 de outubro de 1970, que Emerson Fittipaldi, com Lotus, venceu pela primeira vez na Fórmula 1, e Nelson Piquet, com Brabham, a 30 de março de 1980, também conheceu sua primeira vitória no Mundial. Barrichello, com o melhor carro da Fórmula 1, a Ferrari F2002, pode aumentar os números do Brasil nas estatísticas do GP dos Estados Unidos. Ano passado, ele quase venceu. A poucas voltas do final, quando atacava Mika Hakkinen, da McLaren, para ultrapassá-lo e chegar em primeiro, o motor do seu carro quebrou. Domingo, Barrichello pode também conquistar o vice-campeonato, se somar mais três pontos aos 61 que possui. "As chances são mesmo boas de terminar o ano em segundo, mas como já disse antes, o mais importante para mim é continuar ganhando as corridas." Este ano ele venceu os GPs da Europa, Hungria e da Itália. "Não vou correr apenas para marcar pontos e garantir o vice, mas para ser o primeiro." A última vez que o Brasil teve um único piloto numa etapa do Mundial foi no GP de San Marino de 1987, quando apenas Ayrton Senna largou. Além da vitória de Emerson Fittipaldi, em 1970, e de Nelson Piquet, em 1980, o Brasil foi o primeiro colocado nos GP dos Estados Unidos de 1984, em Detroit, com Piquet, de Brabham, e em 1986, 1987 e 1988, nas três edições com Ayrton Senna, sendo as duas primeiras com Lotus e a outra já pela McLaren. Senna ganharia ainda as provas de 1990 e 1991, nas ruas de Phoenix, com McLaren. Barrichello disputou as duas corridas de Indianápolis até agora. Em 2000, na estréia do circuito no Mundial, ele foi segundo, e ano passado abandonou. Por enquanto, apenas Barrichello está confirmado para disputar o GP dos Estados Unidos de 2003. Não há nenhum outro piloto brasileiro com contrato assinado como titular para correr na próxima temporada. Cristiano da Mata, contudo, pode pilotar para a Toyota, as chances são muito boas, Felipe Massa tem possibilidades de ser contratado pela Jordan e Antonio Pizzonia pela Jaguar. Nesta quinta-feira, Niki Lauda, diretor-geral da Jaguar, comentou o teste de Pizzonia, semana passada em Barcelona. "Ele realmente impressionou, pelo conhecimento técnico e velocidade. É dos pilotos com chances na nossa equipe." O Brasil, portanto, ainda que as chances de todos, juntos, sejam reduzidas, pode em vez de um contar até com quatro representantes no campeonato de 2003.