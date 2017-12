Brasil tem o "homem aranha" da Indy Quando venceu sua primeira corrida na Fórmula Indy, no ano passado, Hélio Castro Neves ficou tão ensandecido que esqueceu de levar seu carro aos boxes e parou no meio da pista. Saiu do cockpit para agradecer os aplausos do público que estava no autódromo de Detroit e chegou o mais perto que pôde, voando de encontro à grade e se agarrando a ela. Pouco depois, um repórter da tevê norte-americana o batizava de ?Spider Man?. De lá para cá, a carreira de Helinho, de 26 anos, sob os cuidados da irmã mais velha Katiucia Castro Neves (28), começou a deslanchar. Foram mais cinco vitórias (duas no ano passado e três neste ano). Agora, ele não pensa em nada mais modesto do que o título da temporada. Depois da última etapa, assumiu, pela primeira vez no ano, a liderança do campeonato. E está descansando com a família, em Ribeirão Preto, para tentar mantê-la na próxima: 2 de setembro, em Vancouver. Leia mais no Jornal da Tarde