Brasil terá 4 pilotos em Daytona O Brasil terá 4 pilotos nas 24 horas de Daytona, tradicional prova do automobilismo norte-americano que acontece neste sábado. Cristiano da Matta, que tem como um dos parceiros o ator Paul Newman, larga em 13º lugar na 43ª edição da prova. O quarteto do qual faz parte Christian Fittipaldi sai em 15º; o de Roberto Moreno é o 19º; e o de Tomas Erdos tem a 20ª posição no grid. A pole position é do trio Scott Pruett, Ryan Bricoe e Luiz Dias.