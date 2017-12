Brasil terá cinco pilotos no Canadá Dos 22 pilotos que irão disputar o GP do Canadá, neste domingo em Montreal, nada menos de cinco (22,72%) são brasileiros. À última hora Ricardo Zonta, piloto de testes e reserva da equipe Jordan, substituiu o alemão Heinz-Harald Frentzen. No GP de Mônaco Frentzen bateu com violência na saída do túnel e sexta-feira, na sessão livre da prova de Montreal, sofreu novo acidente. Zonta já participou dos treinamentos de hoje. Em 1991, Ayrton Senna corria pela McLaren, Nelson Piquet e Roberto Moreno iniciaran a temporada na Benetton e Mauricio Gugelmin era piloto da Leyton House. O Brasil tinha quatro pilotos na Fórmula 1, dois deles já campeões do mundo mais de uma vez, Senna e Piquet. Hoje o País compete no Canadá com cinco representantes. É o maior contingente de brasileiros que a F-1 já assistiu. Há, contudo, uma diferença básica entre as duas gerações: a de Senna e Piquet conquistou os melhores resultados do Brasil no Mundial. Só com os dois o País foi seis vezes campeão do mundo. Emerson Fittipaldi deu os dois outros títulos à nação, em 1972 e 1974. A realidade da competição hoje é outra, todos concordam, mas é verdade também que até o campeonto de 1991 começar, só entre Senna e Piquet o Brasil já havia vencido 48 vezes na F-1. No total os dois conseguiram 64 vitórias. Emerson Fittipaldi, outras 14. Há uma série de atenuantes para justificar a enorme diferença de desempenho entre uma e outra época de representantes do País no Mundial, mas os números não escondem que tudo o que essa geração que está aí, em fase de renovação, conseguiu foi uma única vitória. Rubens Barrichello chegou em primeiro no GP da Alemanha do ano passado. A decisão de substitui Frentzen por Zonta foi tomada apenas neste sábado pela manhã, embora na sexta-feira as fortes dores nas costas e de cabeça do alemão já dessem a entender que ele não deveria correr mais no Canadá. Nos testes de Magny-Cours, há uma semana, logo em seguida à prova de Mônaco, Zonta já havia realizado o trabalho de Frentzen por ele não sentir-se bem. A pancada no muro, dentro do túnel em Mônaco, foi a mais de 250 km/h. Por sorte o ângulo pouco incidente permitiu que ele se arrastasse rente ao muro por um bom espaço, submetendo seu corpo a uma desaceleração não grave. Frentzen passará agora por uma série de exames a fim de se apurar, com precisão, se existe alguma lesão óssea na sua coluna ou mesmo neurológica, já que ele sentia, sábado, tontura e dores de cabeça. Ele não deve participar dos testes da próxima semana em Silverstone, onde também será substituído por Zonta. Hoje à tarde o piloto alemão voou de volta a Mônaco, local de residência. Existe até mesmo a possibilidade de o brasileiro disputar o GP da Europa, etapa seguinte do campeonato, dia 24, em Nurburgring, Alemanha.