Brasil terá GP de F-1 na primavera Depois de 32 anos, a Fórmula 1 vai mudar de data no Brasil. Os promotores aguardam o calendário para 2004, mas já sabem que a corrida de Interlagos será entre o fim de setembro e outubro. Os três últimos GPs da temporada serão do Brasil, do Japão e da China, possivelmente nessa ordem. "É o início de uma nova fase para a F-1 no Brasil. E, com 18 meses de intervalo entre a corrida deste ano e a do ano que vem, estou seguro de que faremos um GP excepcional", disse ontem Tamas Rohonyi, da International Promotions. Leia mais no Jornal da Tarde