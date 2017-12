Brasil terá seis pilotos nas 500 milhas de Indianápolis O automobilismo brasileiro terá seis pilotos brasileiros no grid da 90.ª edição das 500 Milhas de Indianápolis. O Brasil só perde para os Estados Unidos, que terão 19. A surpresa brasileira é Thiago Medeiros, da PDM Racing, que obteve a 33.ª e última vaga no "Bumb Day" no domingo, eliminando o norte-americano Marty Roth. Hélio Castro Neves (segundo), Tony Kanaan (quinto), Vitor Meira (sexto), Felipe Giaffone (21º), Airton Daré (29º) e Thiago Medeiros (33º) largarão na mais disputada corrida do mundo, no próximo domingo (a Band transmite ao vivo, a partir das 14 horas). Sam Hornish Jr., companheiro de equipe de Hélio Castro Neves na equipe Penske, larga na pole position. Thiago, campeão da Infiniti Pro-Series (categoria de acesso à IRL) em 2004, não conseguiu disputar o campeonato da Indy em 2005 mas neste ano corre na Silver Crown, da USAC. Nos treinos oficiais para as 500 Milhas, Thiago bateu e não participou do Pole Day, no sábado. Mas garantiu a vaga no domingo. ?Estou tranqüilo e pronto para a corrida?, disse, depois de garantir a classificação. Thiago tornou-se o 17.º piloto brasileiro a disputar as 500 Milhas desde 1984, quando Émerson Fittipaldi conseguiu a classificação. Outra surpresa brasileira na corrida é Aírton Daré, que já tinha feito quatro temporadas da IRL entre 2000 e 2003 e conquistado uma vitória no Kansas. Este ano, estava correndo de motocross e kart quando recebeu o convite para as 500 Milhas. Aceitou na hora.