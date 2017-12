Brasileiro abandona GP de Motonáutica O brasileiro Paul Gaiser não conseguiu completar o GP da Alemanha de Motonáutica F-1, sétima etapa do Campeonato Mundial, disputada neste domingo em Stralsund. Gaiser teve problemas no motor de sua lancha e abandonou a corrida a 19 voltas do final, quando ocupava a 11ª posição. A vitória foi do italiano Francesco Cantando e o pódio foi completado pelo norte-americano Scott Gillman e pelo italiano Guido Cappellini, líder do campeonato, com 92 pontos. O brasileiro é o 18º, com apenas 3 pontos. Apenas 15 dos 26 barcos completaram a prova, marcada pelo acidente entre o português Duarte Benavente e Viktor Kunitch, da Letônia. Benavente quebrou o braço mas deve correr na próxima etapa, dia 9 de setembro, em Viena, Áustria. A última etapa do campeonato será disputada no Brasil, em 2 dezembro. CLASSIFICAÇÃO DA PROVA: 1) Francesco Cantando (ITA / Singha Beer Racing Team) - 60 voltas 2) Scott Gillman (EUA / Emirates Team) 3) Guido Cappellini (ITA / Assicom Team) 4) Phillippe Dessertenne (FRA / Fuchs Team) 5) Fabio Comparato (ITA / Viking Team) 6) Jonathan Jones (GBR / Fuchs Team) 7) Massimo Roggiero (ITA / Baba Racing) 8) Tani Al Kanzi (EAU / Emirates Team) 9) Yutaka Sughihara (JAP / Assicom Team) 10) Awad Al Qubaisi (EAU / Emirates Team) CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO: 1.Guido Cappellini (ITA) - 92pts. 2.Francesco Cantando (ITA) - 76pts. 3.Philippe Dessertenne (FRA) - 70pts. 4.Viktor Kunicth (LET) - 41pts. 5.Massimo Roggiero (ITA) - 36pts. 6.Laith Pharaon (SAU) - 35pts. 18. Paul Gaiser (BRA) - 3pts.