Brasileiro assume liderança da F-3 alemã O brasileiro João Paulo de Oliveira assumiu a liderança do Campeonato Alemão de F-3, ao vencer a terceira e quarta etapas, disputadas neste sábado e domingo em Lausitzring. Na prova deste domingo, Oliveira largou na pole, foi ultrapassado pelo austríaco Hannes Neuhauser, mas retomou à liderança após uma ultrapassagem ousada. Ele completou as 15 voltas em 25min34s437, com 5s070 de vantagem para o austríaco. Oliveira tem 76 pontos, contra 73 de Neuhauser.