Brasileiro chama atenção na F-3 Tão logo acabou desta sexta-feira o treino de classificação da 11ª e 12ª etapas do conceituado Campeonato Alemão de Fórmula 3, alguns jornalistas brasileiros foram procurados por seus colegas estrangeiros. Mike Doodson, por exemplo, veterano profissional inglês, assessor de imprensa da Lotus na época de Emerson Fittipaldi, desejava obter mais informações sobre aquele piloto desconhecido, que estabelecera a pole position. Ele é João Paulo de Oliveira, 20 anos completados dia 13, vice-campeão sul-americano de Fórmula 3 ano passado. Mesmo sem conhecer os 6.825 metros de Hockenheim, havia corrido apenas no traçado curto, e competir por um time que faz sua segunda temporada, com poucos recursos, João Paulo se impôs com autoridade. "Meu objetivo é correr numa escuderia competitiva de Fórmula 3000 no ano que vem", disse o piloto a Doodson.