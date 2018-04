Brasileiro chega em 3º no Paris-Dacar O piloto brasileiro André Azevedo conquistou o terceiro lugar na classificação geral entre os caminhões que disputam a 24ª edição do Rali Paris-Dacar. Klever Kolberg e o navegador francês Pascal Larroque, com um Mitsubishi Pajero Full, ficaram em segundo na categoria carros Super Production com motores a diesel. O trecho da prova desta terça-feira, entre Rabat e Er Rachida, no Marrocos, teve aproximadamente 80 quilômetros em estradas de terra cercadas por plantações de eucaliptos. André Azevedo está comandando um Tatra ao lado dos checos Tomas Tomecek e Mira Martinec. Na largada, eles saíram na nona posição, resultado alcançado na última etapa desses veículos, em Château de Lastours, na França. Juca Bala também obteve uma boa performance no Marrocos. Ele ficou em segundo lugar na categoria Super Production para motos até 400cc, com uma Honda Falcon Rally. Já Luiz Mingione, depois de vencer duas etapas com uma Honda Tornado Rally, foi o segundo mais rápido também na Super Production para motos até 250cc. O carioca Armando Pires, com uma KTM 660, se classificou na 12ª posição para motos com mais de 400cc. Marcelo Quelho e Luiz Azevedo, com Honda XR 400, ficaram, respectivamente, em 27º e 29º lugar entre as motos até 400cc.