Brasileiro correrá na Fórmula 3 alemã O piloto brasileiro João Paulo Oliveira foi contratado pela equipe suíça Swiss Racing Team (SRT) para disputar o Campeonato Alemão de Fórmula 3 em 2001. Oliveira tem 19 anos e é o atual vice-campeão sul-americano da categoria. Pela competição alemã, já passaram os irmãos Michael e Ralf Schumacher e outros pilotos de Fórmula 1, como o argentino Norberto Fontana e o italiano Jarno Trulli. O brasileiro viaja nesta terça-feira para a Suíça e faz sua estréia em Hockenheim, na abertura do campeonato alemão, dia 21 de abril. O primeiro contato de João Paulo Oliveira com o carro que usará (Dallara/Opel) será no dia 28 de fevereiro, no circuito de Valência, na Espanha, no primeiro teste coletivo da pré-temporada. Antes da prova de abertura, ele fará cerca de dez dias de treinos preparatórios, sempre em conjunto com as demais equipes. O campeonato terá 20 provas, todas em regime de rodada dupla, e o brasileiro participará também das corridas internacionais da categoria: o GP de Pau (França), o Marlboro Masters (Holanda) ? considerado o campeonato europeu ? e os GPs de Macau (rodada dupla) e da Coréia (rodada dupla), que reúnem pilotos do mundo todo.