Brasileiro de Rali começa amanhã A dupla catarinense Édio Fuchter/Milton Pereira é o grande trunfo da General Motors na abertura do Brasileiro de Rali Cross Country, sábado e domingo, com a prova Rali do Petróleo, na região de Campos, no Estado do Rio de Janeiro. Tetracampeão brasileiro de velocidade e tricampeão do Rali dos Sertões, Fuchter iniciará sua quarta temporada consecutiva pilotando uma S10. "Vai ser um campeonato duro. A Troller saiu mas a Mitsubishi vem forte", disse o piloto. A Mitsubishi, com as L200 Evolution, terá a estréia de Ingo Hoffmann (12 vezes campeão da Stock Car), na modalidade, ao lado do navegador Alberto Zoffmann. A segunda L200 Evolution ficará com a dupla Guilherme Spinelli e Marcelo Vivolo. Duas equipes particulares também competirão com a L200 Evolution: a Greco, com as duplas Reinaldo Varela/Edgar Fabre e Renê Melo/Marcus Melo, e a Giaffone Motorspor, que contará com as duplas Rodrigo Lupi/Andrey Valério e Franco Giaffone e Alberto Fadigatti. A prova de abertura, neste sábado, começará às 10h, em um circuito fechado de 3 mil metros, montado no Farol de São Thomé. Nesse traçado improvisado os pilotos disputarão o prólogo, contra o relógio, que servirá para estabelecer a ordem de largada da primeira parte da competição, em um percurso de 130 quilômetros. No domingo, as equipes disputarão o segundo e último trecho, com outros 130 quilômetros. Até a tarde desta sexta-feira, a organização do Rali do Petróleo tinha recebido 74 pedidos de inscrição, sendo 28 de carros/pickups, 45 de motos e um de quadriciclo. A prova também terá a participação de caminhões. O Rali do Petrólo também contará pontos para a Copa Baja, que terá ainda as etapas Terra Brasil (18 a 22 de junho), Baja Minas (ou Santa Catarina), entre 19 e 21 de setembro, e o Rally da Energia, entre 28 e 30 de novembro, na região de São Pedro, interior de São Paulo.