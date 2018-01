Brasileiro diz que precisa de um bom resultado O brasileiro Felipe Massa (Ferrari), que largará na pole position neste domingo no Grande Prêmio de Barein, reconheceu que precisa obter um bom resultado na prova. Massa quer deixar para trás a frustração da semana passada na Malásia, onde também largou em primeiro, mas acabou em quinto. "O que aconteceu na Malásia foi muito decepcionante. Perder o primeiro lugar na primeira curva, sabendo que você tem um carro rápido. Espero que amanhã a história e o resultado sejam muito diferentes. Realmente preciso de um bom resultado", disse o brasileiro após fazer a quinta pole de sua carreira e a segunda consecutiva do ano. "O carro é competitivo. Hoje demonstramos que temos um carro rápido", acrescentou Massa, que ficou em sexto lugar no Grande Prêmio da Austrália, o primeiro da temporada.