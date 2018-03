Brasileiro é 3º na F-Renault italiana O brasileiro Marcello Thomaz ficou em terceiro lugar neste domingo, na primeira etapa da F-Renault italiana, disputada no circuito de Vallelunga. O vencedor da prova foi o japonês Kohei Hirate, da equipe Prema. Piloto que faz parte do programa de desenvolvimento da Toyota, Hirate completou as 27 voltas em 32m20s610, com vantagem de 6s589 para o venezuelano Pastor Maldonado, companheiro do brasileiro na equipe Cram. Marcello Thomaz chegou a 12s439 do vencedor e ficou satisfeito com seu resultado na estréia na categoria - anteriormente, ele disputava a F-Renault brasileira. "Foi ótimo começar com um pódio. Fiz boa largada (saiu em sexto), ganhei duas posições e depois conseguir imprimir bom ritmo??, disse. Durante a corrida, o brasileiro ganhou outras duas colocações, mas sofreu uma ultrapassagem - foi superado por Maldonado. Ainda neste domingo será disputada a segunda corrida da rodada dupla em Vallelunga. Marcello Thomaz larga em terceiro e Kohei é o pole.