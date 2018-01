Brasileiro é campeão da F-Atlantic Com duas provas de antecedência, o brasileiro Hoover Orsi conquistou neste domingo o título da Fórmula Atlantic, categoria organizada pela Cart, que também controla a Indy. Com o terceiro lugar no GP de Vancouver, Hoover somou pontos suficientes para não ser mais alcançado pelo canadense David Rutledge, que chegou apenas em 9º lugar na prova - o vencedor foi o norte-americano Joey Hand. Até agora, Hoover venceu 5 das 10 etapas da temporada. Foi vice em outras três e, com o terceiro lugar em Vancouver, chegou aos 171 pontos. Rutledge ficou com 113. As próximas duas corridas acontecem Houston e Laguna Seca, dias 7 e 13 de outubro, mas o título já é do brasileiro. Na comemoração, ainda no carro, Hoover levantou a bandeira do Brasil e vibrou bastante. "Foi muito legal. Corri para ser campeão e não quis forçar em busca da vitória, o que poderia comprometer meu título", afirmou o piloto de 23 anos, que largou na pole e liderou a prova em 16 das 38 voltas. Hoover se tornou o primeiro brasileiro a ser campeão nos 27 anos de história da Atlantic. "Estou muito orgulhoso por isso e acho que agora outros pilotos do País irão seguir meus passos e disputarão o título desta categoria". Esta é a segunda temporada de Hoover na Atlantic - ficou em 7º lugar no campeonato de 2000. Para o ano que vem, ele está tentando uma vaga na Indy. "Esse título vai ajudar muito o meu futuro. Já estou conversando com algumas equipes e vamos ver se consigo alguns testes para tentar um lugarzinho", revelou o brasileiro, que negocia com a Rahal e a Mo Nunn.