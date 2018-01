Brasileiro é o mais rápido na F-3 O piloto brasileiro Thiago Medeiros foi o mais rápido nos treinos livres realizados nesta sexta-feira para a oitava etapa do Campeonato Sul-Americano de Fórmula 3, no circuito de rua de Piriápolis, no Uruguai. Medeiros, vencedor da prova no ano passado, marcou o tempo de 1min27s011, seguido pelo argentino Gabriel Furlan (1min27s244) e o uruguaio Martin Canepa (1min27s359). O brasileiro Juliano Moro, atual líder do campeonato, marcou o quarto melhor tempo, 1min27s556.