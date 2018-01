Brasileiro é pole na Fórmula Atlantic O brasileiro Hoover Orsi vai largar na pole neste domingo, no GP de Chicago de F-Atlantic, sétima etapa da temporada 2001. Ele garantiu a primeira colocação no grid neste sábado, ao obter o tempo de 26s799. Em segundo larga o norte-americano Tony Ave, com 26s854. A prova terá início às 13 horas, de Brasília. Vice-líder do campeonato, com 90 pontos contra 94 de David Rutledge, Hoover Orsi, que corre na equipe Hylton Motorsports, acredita que poderá sair do Chicago Motor Speedway na liderança. "Deste o início do campeonato que a gente está bem, seja em circuito de rua, oval ou misto. Em todas as pistas, sempre estamos lutando pela vitória?, disse o brasileiro, que já venceu duas vezes e obteve três segundos lugares na temporada. O sul-matogrossense Orsi espera manter-se bem no campeonato para pular para a Indy na próxima temporada. "Ainda não tenho nada muito definido. Em fim de semana de corrida, não dá para ficar conversando muito. Por isso, vou para Mid-Ohio (próxima corrida na Indy, sem etapa de F-Atlantic), para fazer alguns contatos. Sei que tem gente de olho em mim?, afirmou, sem querer revelar nomes. No entanto, há comentários de que seu desempenho anda impressionando dirigentes da Mo Nunn, equipe onde atualmente corre o brasileiro Tony Kanaan e o italiano Alessandro Zanardi. Orsi também tem a opção de correr na Indy Racing League, a IRL. "Mas lá é só oval, não me agrada muito. A Indy é muito mais completa.?