Brasileiro é pole na Fórmula Atlantic O brasileiro Hoover Orsi vai largar na pole position na nona etapa da Fórmula Atlantic, que acontece neste domingo em Elkhart Lake. Ele garantiu a pole no treino desde sábado, com o tempo de 2min01s278. Ao seu lado, na primeira fila, larga o canadense David Rutledge. O norte-americano Jason LaPoint sai em terceiro. Orsi, da equipe Hyton Motorsports, venceu as duas etapas anteriores da F-Atlantic - no circuito oval de Chicago e nas ruas de Trois Rivieres, Canadá - e lidera o campeonato com 134 pontos, contra 109 de Rutledge. O argentino Martin Basso, com 77 pontos, é o terceiro na classificação. GP da F-Atlantic em Elkhart Lake será neste domingo, com largada às 17h30, horário de Brasília.