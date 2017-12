Brasileiro é pole no GP de Macau da F3 O brasileiro Fabio Carbone foi a sensação dos treinos classificatórios para a 50ª edição do GP de Macau. A mais tradicional e prestigiosa prova de Fórmula 3 do mundo, já vencida por Ayrton Senna, Mika Hakkinen e Michael Schumacher, é disputada em duas baterias. Para a largada da primeira, em 10 voltas, programada para as 23h15 deste sábado (horário de Brasília), esse paulista de 24 anos, da equipe Signature Plus, sairá da segunda posição do grid, atrás do pole position, James Courtney, campeão japonês de Fórmula 3. Já na segunda bateria, em 15 voltas, às 5h55, cujo grid foi definido nesta sexta-feira, Carbone é o pole, tendo atrás de si o australiano Ryan Briscoe, campeão europeu de Fórmula 3. Nelsinho Piquet, da Hitech, largará em oitavo na primeira e em 13º na segunda. Pouca gente no País conhece esse brasileiro que estabeleceu o melhor tempo dos 30 pilotos que correrão no difícil e perigoso circuito de 6.210 metros, nas ruas da ex-colônia portuguesa no sul da China. Carbone foi vice-campeão brasileiro de Fórmula Chevrolet, em 1999, apenas 2 pontos atrás do campeão, Felipe Massa. Em 2001, na sua estréia na Europa, terminou o Campeonato Italiano de Fórmula Renault em terceiro. Na temporada passada, enquanto competia no Inglês de Fórmula 3, venceu espetacularmente a segunda prova mais importante da Fórmula 3, o Marlboro Master de Zandvoort, Holanda. Neste ano, Carbone, pelo mesmo time que está em Macau, concluiu o Europeu de Fórmula 3 em quinto. "E inacreditável, o carro estava muito bom já na quinta-feira, quando fui segundo, o que aumentou minha confiança para andar ainda mais forte na segunda classificação", disse o brasileiro. Ele chegou a bater no final, mas ninguém melhorou seu tempo. Nelsinho Piquet não escondeu ter encontrado algumas dificuldades iniciais com a pista estreita, o número enorme de carros e até com os acidentes frequentes. Na primeira classificação, por exemplo, a direção de prova interrompeu o treino duas vezes por conta das batidas. "Este é um circuito bastante exigente, difícil de você pegar a mão, se forçar demais o risco de bater é grande", disse Nelsinho. "E foi o que aconteceu comigo, quando estava me acostumando acabei batendo", contou. Seu pai, Nelson Piquet, nunca gostou de correr em pistas de rua. "É como andar de moto dentro da sala de casa", costumava dizer. Outro filho de campeão do mundo inscrito no 50º GP de Macau é o finlandês Nico Rosberg. Seu pai, Keke Rosberg, campeão da F1 em 1982, assumidamente apreciava os traçados no meio das cidades, haja vista que venceu o GP de Mônaco de 1983, pela Williams. Nico vai largar em 12º na primeira bateria e em 7º na segunda.