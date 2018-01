Brasileiro é recordista na F-3 alemã Quem disse que um piloto sem dinheiro não pode fazer carreira na Europa? E que carreira. Esse é o caso do perseverante João Paulo de Oliveira, paulistano de 22 anos, campeão alemão de Fórmula 3 este ano, estabelecendo quase todos os recordes da competição. Por exemplo: 11 vitórias em 14 etapas, sendo 10 delas consecutivas. ?Se dependesse apenas da minha vontade, eu disputaria o Campeonato da Super Nissan em 2004 por uma equipe de ponta", foi o que disse, nesta quinta-feira, em São Paulo. Mas as opções são várias, até a Cart, na equipe de Emerson Fittipaldi, que pode vir a correr com dois carros. No início de 2001, com 19 anos e o título de vice-campeão Sul-americano de Fórmula 3 debaixo do braço, João Paulo desembarcou na Europa. ?Descobri que tudo é diferente, método de trabalho, as relações com as pessoas. Estou há três anos batalhando sozinho por lá." Tem sido assim: João Paulo impressiona nos testes com sua velocidade e as equipes o mantêm como piloto de alguma forma, mesmo sem patrocinadores. Este ano deu tudo certo: o time JB é bem estruturado, conta com um engenheiro japonês competente, Hiroshi Kato, o talento de João Paulo e, é preciso reconhecer, com a transferência de algumas escuderias do Campeonato Alemão para o Europeu de Fórmula 3. Resultado: João Paulo igualou o recorde do argentino Norberto Fontana em vitórias na temporada, 11, tornou-se o recordista de vitórias consecutivas, 10 - antes era de 7, de Fontana também -, igualou o de Fontana em número de poles, 10, superou o argentino em poles consecutivas, 10 diante de 9. Mas as estatísticas podem ainda jogar a seu favor porque dia 28 ele disputa, em Oschersleben, as duas últimas etapas da temporada. ?Ser campeão na terra de Michael Schumacher e de algumas das mais importantes empresas automobilísticas elevou bastante o respeito por meu trabalho", diz o piloto. É esse respeito que fez a direção da equipe Racing Engineering, da Super Nissan, a convidá-lo para um teste, dia 20 em Valência, e a Dome, da Fórmukla 3 japonesa, a programar um treino em Suzuka, dias 30 e 31. ?Meu sonho? Sempre foi a Fórmula 1."