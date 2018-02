Brasileiro entra no Conselho da FIA O presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, Paulo Scaglione, retorna neste sábado ao Brasil como novo membro do Conselho Mundial da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), depois da Assembléia Geral desta sexta-feira, em Roma, que reelegeu Max Mosley para um novo mandato de quatro anos à frente da entidade. ?Vamos ocupar nosso espaço, outra vez?, disse Scaglione. O Brasil esteve no Conselho Mundial pela última vez em 1980, com então presidente da CBA, o carioca Charles Naccache. Na qualidade de estreante no Conselho Mundial, o cauteloso Scaglione prefere esperar as primeiras reuniões para analisar os benefícios que o cargo poderá trazer ao automobilismo brasileiro. Scaglione já protocolou um pedido de ajuda financeira da FIA para a formação e aprimoramento dos comissários desportivos. ?Quero fazer um seminário com eles, trazer gente de fora para ministrar palestras, cursos. A proposta foi bem aceita e a resposta sairá no começo do ano que vem?, contou o dirigente. Para o futuro, Scaglione acha que seria importante para o automobilismo brasileiro organizar uma reunião do Conselho Mundial no País. ?É um evento caro. Mas acho que podemos pensar em realizá-lo?, revelou. As duas reuniões de 2006 já estão agendadas para Mônaco e Barcelona. No Conselho Mundial, o Brasil estará ao lado de representantes de mais 13 países: Estados Unidos, Grã-Bretanha, Austrália, Nova Zelândia, Portugal, Japão, Suécia, Grécia, Espanha, República Checa, Grécia, Venezuela e Tanzânia. A Assembléia Geral desta sexta-feira, em Roma, no centenário do Automóvel Clube da Itália, também ratificou o calendário do Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2006. O GP do Brasil, previsto para o dia 22 de outubro, continua com um asterisco (passível de confirmação). Segundo o presidente da CBA, a questão é comercial e não tem nenhuma relação com a organizadora (a Confederação Brasileira de Automobilismo) ou a promotora (International Promotions). ?Estou absolutamente seguro de que a Rede Globo e a Formula One Management assinarão o contrato em janeiro?, disse Scaglione.