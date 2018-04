Brasileiro Felipe Massa lidera o primeiro dia de testes em Jerez

JEREZ DE LA FRONTERA - Felipe Massa começou bem a segunda rodada de testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1. O brasileiro liderou nesta quinta-feira a primeira de quatro sessões de treino no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha.

O piloto da Ferrari registrou o tempo de 1min20s709, à frente do mexicano Sergio Perez, da Sauber, com 1min21s483. Com a performance, Massa se recuperou da decepção no teste em Valência, na semana passada, quando problemas técnicos do carro o impediram de entrar na pista no último dia.

O australiano Mark Webber, que brigou pelo título na temporada passada, levou a Red Bull para o terceiro posto, com 1min21s522. O inglês Lewis Hamilton, que estreou o modelo MP4-26 da McLaren, fez o quinto tempo (1min21s914), atrás ainda do australiano Daniel Ricciardo, da Toro Rosso.

Ao todo, 11 equipes estiveram em ação nesta quinta-feira. Somente a Hispania ficou de fora das atividades. A ex-escuderia de Bruno Senna planeja testar seu carro no circuito de Monza, na Itália, entre os dias 14 e 16.

O primeiro dia de testes em Jerez também foi marcado pelas homenagens de pilotos e equipes ao polonês Robert Kubica, que sofreu grave acidente em uma corrida de rali no domingo. Todos os carros exibiram a mensagem "Melhore logo, Robert" estampada na pintura.

Confira os tempos do primeiro dia de testes em Jerez:

1.º - Felipe Massa (Ferrari), 1min20s709

2.º - Sergio Perez (Sauber), 1min21s483

3.º - Mark Webber (Red Bull), 1min21s522

4.º - Daniel Ricciardo (Toro Rosso), 1min21s755

5.º - Lewis Hamilton (McLaren), 1min21s914

6.º - Jaime Alguersuari (Toro Rosso), 1min22s689

7.º - Adrian Sutil (Force India), 1min23s472

8.º - Vitaly Petrov (Renault), 1min23s504

9.º - Nico Rosberg (Mercedes), 1min23s963

10.º - Jarno Trulli (Lotus), 1min24s458

11.º - Timo Glock (Virgin), 1min25s086

12.º - Pastor Maldonado (Williams), 1min34s968

Veja também:

Ferrari vai usar nome completo no F150 para não ter problemas com a Ford