Brasileiro fica em 2º na Atlantic O brasileiro Hoover Orsi conseguiu a segunda colocação na sexta etapa do campeonato de Fórmula Atlantic, disputada neste sábado no circuito Exhibition Place, em Toronto. O primeiro colocado na prova foi um piloto da casa, o canadense David Rutledge, que liderou desde o começo e completou as 35 voltas em 43m36s256. Com o resultado desta etapa, Orsi perdeu a liderança do campeonato para Rutledge. Agora, o brasileiro está em segundo lugar, com 90 pontos - quatro atrás do piloto canadense. "O meu carro não estava muito bem hoje e não deu para acompanhar o ritmo dele (Rutledge)", lamentou Orsi. Enquanto Orsi já venceu duas vezes na temporada, Rutledge somou a terceira vitória neste sábado. "Apesar de ainda faltar muito para o fim do campeonato (6 etapas), a disputa pelo título deve ser mesmo entre nós dois, pois os outros pilotos estão muito atrás", avaliou o brasileiro, lembrando que o terceiro colocado do campeonato, o norte-americano Tony Ave, tem apenas 53 pontos. A Fórmula Atlantic é organizada pela Cart, a mesma entidade que controla a Indy. A próxima etapa acontece dia 29 de julho, em Chicago.