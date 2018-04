Brasileiro fica em 9.º em treino de jovens pilotos da F1 No segundo dia de treinos para jovens pilotos da Fórmula 1 no circuito de Yas Marina, em Abu Dabi, o Brasil foi representado por Luiz Razia. Pilotando uma Lotus, ele teve um desempenho regular e ficou na nona colocação, anotando o tempo de 1min43s944. A primeira colocação ficou novamente com o francês Jean-Eric Vergne, da Red Bull, com 1min40s188.