Brasileiro ganha na F3 sul-americana O brasileiro Juliano Moro venceu o GP de Buenos Aires, neste domingo, e aumentou a sua vantagem na liderança do Campeonato da F3 Sul-americana. Depois de largar em 9º lugar e conseguir a vitória, Moro chegou aos 55 pontos, 19 na frente de outro piloto do Brasil, Ângelo Serafim, que terminou a prova de hoje em segundo lugar e está na vice-liderança da competição. ?Larguei em nono, pensando no campeonato, mas é óbvio que eu imaginava ganhar a corrida. A equipe me deu um carro perfeito. Largar em nono e vencer é prova disso?, destacou Juliano Moro. A próximo etapa da F-3 Sul-americana acontecerá no dia 15 de julho. Confira a classificação do GP de Buenos Aires: 1º Juliano Moro (Brasil) - 42min17s931 2º Ângelo Serafim (Brasil) - a 2s462 3º Henrique Favoretto (Brasil) - a 8s183 4º Gabriel Werner (Argentina) - a 12s391 5º Ianina Zanazi (Argentina) - a 12s954 6º Gastão Fráguas (Brasil) - a 28s000