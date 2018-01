Brasileiro larga em 2º na Atlantic Campeão antecipado da temporada 2001 da Fórmula Atlantic, o brasileiro Hoover Orsi sai na segunda posição neste domingo, no GP de Houston. No treino oficial realizado no sábado, Orsi marcou o tempo de 1min15s961, média de 116,463 km/h. O pole position é o argentino Martin Basso, com 1min15s729, média de 116,820 km/h. A corrida da F-Atlantic começa às 12h15 (horário de Brasília), como preliminar da prova da Indy.