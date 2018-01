Brasileiro larga em 2.º na Champ Car O piloto brasileiro Cristiano da Matta vai largar em segundo lugar no GP de Cleveland da Champ Car que vai ser disputado neste domingo a partir das 14h30. Neste sábado, em Cleveland, ele conseguiu o tempo de 57seg424. Cristiano da Matta ocupa a quinta colocação no campeonato, com 73 pontos. O pole position é o canadense Paul Tracy. Ele obteve, no circuito de Burke Lakefront, o tempo de 57seg419. Tracy é o vice-líder do campeonato, com 95 pontos, 11 atrás do francês Sebastien Bourdais, que conseguiu o terceiro tempo no sábado: 57seg559. Outros dois brasileiros vão participar da prova deste domingo. Tarso Marques vai largar em décimo lugar (tempo de 58seg335) e Ricardo Sperafico em 17.º (tempo de 59seg128).