Brasileiro larga em 3º na Super Renault O brasileiro Jayme Mello Júnior larga em terceiro nas duas etapas que abrem a temporada de Super Renault, categoria que realiza seu primeiro campeonato, neste fim de semana, em Barcelona. As corridas serão disputadas sábado e domingo, com 18 voltas cada. Mello Júnior é o atual campeão da F-3000 européia. A pole nas duas provas é do argentino José Maria Lopez.