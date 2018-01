Brasileiro larga em 9º na Alemanha O piloto brasileiro João Paulo Oliveira (Euro Engineering) vai largar na quinta fila na etapa de abertura do Campeonato Alemão de Fórmula 3, que será realizada neste sábado, no circuito curto do autódromo de Hockenheim. A tomada de tempos que definiu o grid foi bastante conturbada em virtude do grande número de inscritos (32 pilotos) e da pequena extensão da pista (2.700 metros). Por causa do tráfego, João Paulo só conseguiu uma volta limpa em sua 12a passagem, quando os pneus já e stavam bastante desgastados. "O tráfego revoltou todo mundo. Sugerimos dividir a classificação em duas sessões, mas não daria tempo porque estão correndo cinco categorias aqui em Hockenheim neste final de semana", explicou o piloto. Os dez primeiros colocados no grid e largada da prova de abertura do Campeonato são: 1) Frank Diefenbacher (ALE), 57s956; 2) Tony Schmidt (ALE), 58s022; 3) Nicolas Stelandre (BEL), 58s082; 4)Toshihiro Kaneishi (JAP), 58s127; 5) Pierre Kaffer (ALE), 58s290; 6) Stefan Mücke (ALE), 58s298; 7) Gary Paffett (GB), 58s339; 8) Bernhard Auinger (AUT), 58s429; 9) João Paulo Oliveira (BRA), 58s495; 10) Hannes Lachinger (AUT), 58s567.