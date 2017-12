Brasileiro lidera a Fórmula Atlantic O começo de temporada está sendo ótimo para o piloto brasileiro Hoover Orsi na Fórmula Atlantic, uma das categorias de acesso à Indy. Após vencer a terceira etapa, neste domingo, em Milwaukee, Hoover manteve a liderança no campeonato, agora com 10 pontos de vantagem sobre o norte-americano Tony Ave e 11 sobre o canadense David Rutledge. A quarta corrida será no próximo fim de semana, em Montreal. O brasileiro quer aproveitar a boa campanha para conseguir um lugar na Indy no ano que vem. E conta com a ajuda, por enquanto informal, de Geraldo Rodrigues, empresário de Tony Kanaan.