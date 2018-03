Brasileiro na 1ª fila na F-Atlantic O brasileiro Hoover Orsi, da equipe Hylton Motorsports, larga na segunda posição neste domingo, na segunda etapa da F-Atlantic, que será realizada em Nazareth, antes da corrida de F-Indy. Na pole position estará o norte-americano Tony Ave, da P1 Racing. Como choveu na manhã desde sábado, o treino de classificação para a F-Atlantic não foi disputado e o grid foi formado com base na melhor volta de cada piloto nas sessões livres de sexta e do próprio sábado. "Foi uma pena, pois meu carro estava com um acerto melhor, mais rápido e eu poderia fazer a pole´´, disse Hoover, segundo colocado na primeira etapa do campeonato, em Long Beach, dia 8 do mês passado. A F-Atlantic é uma das categorias de acesso à F-Indy.