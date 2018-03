Brasileiro pode perder vaga na Minardi O piloto brasileiro Tarso Marques poderá deixar a Minardi ainda este ano. Segundo a imprensa italiana, a escuderia estaria articulando a troca do brasileiro pelo argentino Gaston Mazzacane. A imprensa especula que a escuderia teria pelo menos dois fortes motivos para proceder a mudança. Em primeiro lugar, porque Mazzacane contaria com o forte apoio financeiro da emissora de TV norte-americana PSN e, depois, em razão do fraco desempenho de Marques nas cinco provas realizadas até aqui. Há menos de um mês, o argentino foi substituído na Prost pelo brasileiro Luciano Burti, justamente por ter tido o desempenho abaixo do esperado.