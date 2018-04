Brasileiro sofre acidente no Rali O piloto brasileiro Marcelo Quelho, da Equipe CDI Competições, sofreu um acidente às 13h30 (11h30 no horário de Brasília) desta quarta-feira, durante a sexta etapa do Rali Paris-Dacar, entre Er Rachida e Ouarzazate, no Marrocos. Ele quebrou a clavícula ao cair da moto, depois de ter percorrido 250 quilômetros do trecho cronometrado e quando ainda faltavam outros 88 para cruzar a linha de chegada. A organização do rali ainda não informou detalhes sobre o estado de saúde do piloto, que estava participando do Paris-Dacar pela primeira vez, com uma Honda XR 400 na categoria Super Production para motos até 400 cilindradas. Marcelo Quelho formava a equipe com o colega Luiz Azevedo, primo de André Azevedo, que também disputa a prova na categoria caminhões. Nos últimos dias, Marcelo Quelho havia adotado uma estratégia cautelosa, evitando riscos. "Nosso maior objetivo é conseguir terminar o rali e chegar a Dacar, o que já é uma grande vitória", dizia ele.