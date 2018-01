Brasileiro vence e lidera a Atlantic O brasileiro Hoover Orsi retomou a liderança da temporada 2001 da Fórmula Atlantic, ao vencer neste domingo a sétima etapa, disputada no circuito oval do Chicago Motor Speedway, na preliminar da corrida da Indy. Orsi, que largou na pole, completou as 65 voltas em 31min20s652, com média de velocidade de 206,044 km/h. Em segundo lugar chegou o norte-americano Tony Ave, a 3s454 do piloto do Brasil, com o canadense Stephan C. Roy em terceiro, a 22s489. Hoover Orsi soma agora 112 pontos no campeonato, contra 95 do canadense David Rutledge, ex-líder na classificação e que foi apenas o 12º colocado em Chicago, entre 15 competidores. Ave está em terceiro, com 69.