Brasileiro vence etapa do Paris-Dacar O piloto brasileiro Luiz Mingione venceu neste domingo a segunda etapa do Rali Paris-Dacar, na categoria motos Super Production (até 250cc), disputada entre Narbonne, na França, e Madri, na Espanha. A 24ª edição da prova registrou, na noite de sábado, a primeira morte: a do motorista de um veículo particular, que bateu de frente com o carro de apoio do francês Jean-Louis Schlesser, durante o deslocamento entre Chateauroux e Narbonne. A etapa deste domingo teve 35 quilômetros cronometrados, num trecho entre morros, com várias curvas e pista coberta com pedras e cascalho. Mingione, que disputa o Rali pela primeira vez (compete com uma Honda Tornado 250), completou o percurso em 35min51. O também brasileiro Juca Bala ficou em quinto lugar na categoria Super Production até 400cc, da qual é o atual campeão. Na mesma categoria, Luiz Azevedo chegou em 10º e Marcelo Quelho foi o 20º colocado. Já Armando Pires terminou em 12º na Super Production acima de 400cc. Nos carros, o brasileiro Kléver Kolberg e o francês Pascal Larroque ficaram em 13º lugar na categoria Super Production para veículos a diesel. A vitória foi do belga Gregorie de Mevius e do francês Alain Guehennec. Entre os caminhões, o brasileiro André Azevedo e os checos Tomas Tomecek e Mira Martinec obtiveram o 9º lugar. A etapa foi a primeira da categoria e teve como vencedores a dupla italiana formada por Corrado Pattono e Guido Toni. Nesta segunda-feira, o Paris-Dacar chega à África. Serão 961 quilômetros entre Madri e Rabat, no Marrocos, com 6 quilômetros de especial e o restante de deslocamento.