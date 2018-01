Brasileiro vence GP de Portland O piloto Cristiano da Mata, da equipe PKV Racing, foi o vencedor do GP de Portland da Champ Car, realizado neste domingo no autódromo de Portland, EUA, com o tempo 1h51min51s404. O brasileiro tem agora 73 pontos, na quinta colocação. Outro brasileiro na prova, Ricardo Sperafico, da equipe Dale Coyne Racing, foi o 13.º na corrida. Ele tem agora 21 pontos, em 18.º lugar. O líder da Champ Car continua sendo o francês Sebastien Bourdais, da Newman/Haas. Ele foi o segundo colocado na corrida e passou a somar 106 pontos, 11 à frente do canadense Paul Tracy, da Forsythe, que foi o terceiro colocado e também está em terceiro na classificação geral. O pole position, o inglês Justin Wilson, abandonou a prova por problemas mecânicos.