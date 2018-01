Brasileiro vence na F3 Sul-americana Thiago Medeiros e Juliano Moro fizeram a dobradinha brasileira no GP de Piriápolis, Uruguai, neste domingo, pela 9ª etapa da Fórmula 3 Sul-Americana. Medeiros manteve a ponta do início ao fim da corrida. É a quarta vitória do corredor, que passa a ser o terceiro colocado do campeonato, com 77 pontos. Moro chegou em segundo e ampliou sua liderança, agora com 123 pontos, 27 à frente de outro brasileiro, Ângelo Serafim. Faltam três etapas para terminar a temporada da categoria.