Brasileiro volta a ser o mais rápido em Sepang Líder do primeiro treino livre em Sepang, o brasileiro Felipe Massa com o tempo de 1min35s780 também dominou a segunda sessão, que começou às 3h desta sexta-feira, 6. Com isso, ele terminou sendo o mais rápido desta madrugada, na Malásia. A Ferrari foi seguida pela Reunalt. O italiano Giancarlo Fisichella fez o segundo melhor tempo, 1min35s910, e foi seguido pelo seu companheiro de equipe Heikki Kovalainen, 1min36s106. Vencedor da etapa de abertura da Fórmula 1, realizada em Melbourne, Austrália, Kimi Raikkonen repetiu a mesma posição do primeiro treino. Em 4.º lugar com 1min36s160, o piloto da Ferrari ficou à frente dos dois pilotos da Williams, Nico Rosberg com 1min36s523 e Alexander Wurz com 1min36s621. Rubens Barrichello e sua Honda não conseguiram se recuperar nesta segunda sessão. O brasileiro ficou em 21.º lugar, com o tempo de 1min38s713, à frente apenas do holandês Christijan Albers da Spyker, 1min39s807. O companheiro de equipe de Barrichello, o inglês Jenson Button conseguiu uma colocação melhor. Foi do 20.º lugar no primeiro treino livre para o 15.º com o tempo de 1min37s578. A McLaren também decepcionou e terminou na 9.ª colocação com Lewis Hamilton e na 12.ª com o bicampeão Fernando Alonso. O treino precisou ser interrompido uma vez com bandeira vermelha, por volta das 4h15 (horário de Brasília), depois que o pneu do carro de Christijan Albers estourou. A terceira sessão de treinos livres está marcada para à 0h deste sábado, 7 (horário de Brasília). Confira os tempos da segunda sessão: 1.º - Felipe Massa (BRA) - Ferrari - 1min35s780 2.º - Giancarlo Fisichella (ITA) - Renault - 1min35s910 3.º - Heikki Kovalainen (FIN) - Renault - 1min36s106 4.º - Kimi Raikkonen (FIN) - Ferrari - 1min36s160 5.º - Nico Rosberg (ALE) - Williams - 1min36s523 6.º - Alexander Wurz (AUT) - Williams - 1min36s621 7.º - Robert Kubica (POL) - BMW - 1min36s717 8.º - Ralf Schumacher (ALE) - Toyota - 1min36s760 9.º - Lewis Hamilton (ING) - McLaren - 1min36s797 10.º - Nick Heidfeld (ALE) - BMW - 1min36s862 11.º - Mark Webber (AUS) - Red Bull - 1min36s906 12.º - Fernando Alonso (ESP) - McLaren - 1min37s041 13.º - David Coulthard (ESC) - Red Bull - 1min37s203 14.º - Takuma Sato (JAP) - Super Aguri - 1min37s282 15.º - Jenson Button (ING) - Honda - 1min37s578 16.º - Jarno Trulli (ITA) - Toyota - 1min37s712 17.º - Vitantonio Liuzzi (ITA) - Toro Rosso - 1min37s855 18.º - Anthony Davidson (ING) - Super Aguri - 1min38s334 19.º - Adrian Sutil (ALE) - Spyker - 1min38s419 20.º - Scott Speed (EUA) - Toro Rosso - 1min38s650 21.º - Rubens Barrichello (BRA) - Honda - 1min38s713 22.º - Christijan Albers (HOL) - Spyker - 1min39s807