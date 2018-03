Brasileiros: atração da IRL em Indianápolis Os pilotos brasileiros da Indy Racing League continuam sendo a grande atração em Indianápolis. Neste domingo, na largada da 87ª edição das 500 Milhas, Hélio Castro Neves larga na pole position e Tony Kanaan, ao seu lado, com o segundo melhor tempo. Nesta sexta-feira, Tony, Hélio e Felipe Giaffone deixaram de lado o macacão e o capacete e vestiram sofisticados casacos de couro e pele e participaram de um desfile de moda beneficiente no hotel Westin, recebendo muitos aplausos de senhoras elegantes da sociedade local. Helinho teve uma parceira a altura no desfile: entrou no palco acompanhado pela namorada, a top model Isabela Fiorentino, com larga experiência em passarelas da moda. Depois, como sempre, os pilotos brasileiros foram cercados para fotos e autógrafos. Já Airton Daré, 33º e último colocado do grid, participou de outra festa, a cerimônia que os organizadores dedicam aos pilotos da última fila, no Pavillion, um hotel dentro do circuito: Robby McGehee (31º), Jimmy Kite (32º) e Daré. Na bem humorada entrega de prêmios pela conquista, Daré recebeu um cheque de 33 centavos de dólar (cerca de R$ 1) e agradeceu dizendo que o chefe A J Foyt ficaria só com 40 por cento, cabendo ao piloto 60 por cento do total. No desfile beneficente, Tony Kanaan ao lado da bem maquiada Daniela Loiola, com quem se casará em novembro, caminhou pela passarela com um blusão de couro italiano de US$ 2.800. Quando vestiu, ele arrancou risos das promotoras: "Olha, eu sou brasileiro. Posso sair daqui vestido com o casaco e vocês nunca mais vão vê-lo". A irmã de Tony, Karen Kanaan, desfilou ao lado do piloto Tiago Medeiros (que corre na Infiniti Pro Series) com um caso de couro cru, do estilista Jean Ferraud, avaliado em US$ 4 mil. As peças foram leiloadas em seguida e o dinheiro será distribuido para diversas entidades assistenciais da cidade. Sentados lado a lado, antes de entrarem na passarela, Helinho e Kanaan procuraram minimizar a importância da largada na primeira fila, na corrida deste domingo. "O importante mesmo é que não tem ninguém na sua frente e isso diminui a chance de se envolver em algum acidente", disse Helinho. Kanaan, por sua vez, disse que está tranquilo: "Tenho o Helinho do lado esquerdo e o Robby Gordon, meu companheiro de equipe, na direita. Dessa forma, só vou me preocupar mais tarde. Na largada nada me preocupa. Estou certo de que o carro não vai me deixar na mão". O dia no autódromo, nesta sexta-feira, foi tranquilo. As equipes continuaram trabalhando nos box, acertando pequenos detalhes nos carros. A maioria dos pilotos nem passou no circuito. Neste sábado, entretanto, eles terão um horário especial para autógrafos e, na sequência, por volta do meio dia (de Brasília), desfilarão pela cidade em carros antigos.