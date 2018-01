Brasileiros caem para 3.º nos caminhões A equipe brasileira na categoria caminhões não teve um bom dia, nesta segunda-feira, na terceira etapa do Rali Dacar. No trecho entre as cidades de Nador e Er Rachidia, no Marrocos, André Azevedo, Maikel Justo e o checo Mira Martinec conseguiram apenas o sexto lugar, a 25min48s de distância dos vencedores do dia - os russos Vladimir Chaguin, Semen Yakubov e Serguey Savostin. Com o péssimo resultado nos 314 quilômetros cronometrados da etapa, a equipe brasileira caiu da segunda para a terceira colocação na classificação geral. A diferença para o time russo, que está na liderança, passou de cinco para 30min53s. Nesta terça-feira, o Rali Dacar terá a sua quarta etapa entre Er Rachidia e Ouarzazate, ainda no Marrocos. Dos 639 quilômetros entre as duas cidades, 386 serão cronometrados.