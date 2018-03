Brasileiros com chances de marcar pontos Em nenhuma etapa da temporada dois dos três brasileiros na Fórmula 1 tiveram chances tão boas de chegar entre os que marcam pontos como neste domingo no GP da Áustria. Rubens Barrichello larga em quinto com sua Ferrari, enquanto Antonio Pizzonia, da Jaguar, em bom oitavo lugar. Já Cristiano da Matta, da Toyota, com dificuldades sérias de acertar o carro ao circuito, sai em 13º. "A pole position não conseguiria, por causa da estratégia que escolhi, mas o terceiro lugar no grid daria", disse Rubinho. "O Jacques Villeneuve sujou a pista em três pontos e eu entrei no meio dessa sujeira", explicou. O que preocupa Rubinho agora é a largada. "Nós sabemos que esse circuito é complicado ali na primeira curva e em quinto terei de tomar muito cuidado na largada." Parece provável que ele fará duas paradas como Michael Schumacher, mas deverá retardar um pouco o primeiro pit stop. "Não é só a minha estratégia que é diferente da do Michael", comentou. Seus pneus devem também ser distintos e a lógica sugere que os seus sejam mais duros que os do alemão. Rubinho registrou 1min09s784, a 634 milésimos do companheiro, pole position. Do inferno ao céu em duas semanas. Foi o que passou Antonio Pizzonia. Enquanto na Espanha a imprensa queria saber dele como lidar com a iminência de uma dispensa, ontem até a direção da Jaguar o cumprimentou pelo trabalho. "Estou contente e triste. Feliz em razão de reverter uma situação difícil e frustrado porque errei na penúltima curva, perdi uns três décimos, o que me daria o quinto lugar no grid." O amazonense de 22 anos explicou que do warm-up para a classificação aumentou a incidência do aerofólio dianteiro, o que fez a frente do carro entrar mais nas curvas. "Quando entrei na 8, virei o volante e a frente entrou tanto que toquei na zebra com violência. Eu não esperava essa reação." Ele está muito otimista com relação às 71 voltas da corrida. "Tem gente aí na minha frente com bem menos gasolina." Sua estratégia é como a da maioria, dois pit stops. O companheiro, Mark Webber, errou, também ao passar sobre a terra deixada por Villeneuve, e vai largar em 17.º. Para quem tinha problemas de equilíbrio no carro de toda natureza, como Cristiano da Matta, até que o 13.º lugar no grid não foi ruim. "Estou satisfeito com o resultado diante das circunstâncias." O campeão da Cart ano passado comentou que a equipe precisa trabalhar muito a fim de compreender os motivos de o carro não se adaptar ao circuito. Seu companheiro na Toyota, Olivier Panis, largará em 11.º, mas como nas outras provas este ano, parece estar com um pouco menos de combustível. Será difícil para Cristiano repetir a bela performance de Barcelona, quando foi sexto e marcou os primeiros pontos na Fórmula 1.