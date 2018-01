Brasileiros comentam feito na F-Indy Hélio Castro Neves foi sucinto e cordial neste domingo ao comentar a perseguição que sofreu de Cristiano da Matta: "Às vezes, é bom ser o caçador, mas eu estava me sentindo muito confortável na frente. Dirigi muito bem, sempre tentando não travar rodas. E consegui. A corrida foi monótona para vocês, mas para mim foi ótima." Hélio Castro Neves, explicando o gesto de acariciar o carro após a corrida: "É meu bebê. A gente tem que mostrar emoção quando está feliz, não quando está bravo. Eu sou assim." Já Cristiano da Matta, sobre a perseguição a Helinho: "É sempre difícil passar aqui e o Hélio, esperto como é, sempre me deixava o lado de fora nas curvas. Não diria que ele me bloqueou, ele só defendeu sua posição, como qualquer grande piloto faria." Agora, Gil de Ferran estava mais irritado, mas feliz com o resultado: "Eu esperei que eles (Helinho e Cristiano) cometessem um erro, mas não aconteceu. O Hélio foi fantástico, eu o acompanhava a cada volta." Para Maurício Gugelmin, sobre a batida que sofreu de Roberto Moreno, em plena bandeira amarela, quando estava em 11º lugar, tentou justificar o acontecido. "Não entendo como isso pôde acontecer se estávamos indo devagar. O erro de alguém me custou um lugar no pódio. Já tinha feito todos os meus pit stops e acho que poderia melhorar algumas posições." Roberto Moreno assumiu o erro: "Não há desculpa. Eu errei e tudo que posso fazer é me desculpar. Sinto muito porque o Maurício é um grande amigo meu, mas tudo que posso fazer agora é me desculpar publicamente."