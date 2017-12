Brasileiros contra tabu em Milwaukee Depois de mais um mês de interrupção, a temporada 2002 da F-Indy vai ser retomada neste domingo, com a realização do GP de Milwaukee, quarta etapa do campeonato. E Bruno Junqueira, Cristiano da Matta, Tony Kanaan e Christian Fittipaldi vão tentar quebrar um tabu: jamais um piloto brasileiro venceu na pista oval de Milwaukee. No treino oficial deste sábado o mexicano Adrian Fernandez foi o mais rápido e vai largar na pole position. Na teoria, o brasileiro com mais chance neste domingo é Junqueira, da Chip Ganassi, quinto no grig. Ele venceu a prova anterior, no Japão, e nas 500 Milhas de Indianápolis, domingo, largou na pole. Cristiano é o terceiro na temporada, com 27 pontos, atrás do líder Dario Franchitti (34) e de Michel Jourdain Jr. (32). Neste domingo, o brasileiro, sétimo na largada, terá um novo companheiro de equipe: é o neozelandês Scott Dixon, ex-PWR. Tony Kanaan, da MoNunn, oitavo mais rápido nos treinos, estreará novo chassis, o Lola, uma vez que a Reynard faliu. "Não é o ideal trocar de chassis no meio da temporada, mas numa situação destas, foi uma decisão acertada´´, diz Tony. O GP de Milwaukee começa às 13h45 e a TV Record anuncia transmissão. Confira os destaques do grid do GP de Milwaukee: 1. Adrian Fernandez (Mex) Fernandez 22s175 2. Paul Tracy (Can) Green 22s205 3. Patrick Carpentier (Can) Forsythe 22s324 4. Scott Dixon (Nzl) Ganassi 22s357 5. Bruno Junqueira (Bra) Ganassi 22s375 6. Shinji Nakano (Jap) Fernandez 22s383 7. Cristiano da Matta (Bra) Newman/Haas 22s394 8. Tony Kanaan (Bra) Mo Nunn 22s398 9. Dario Franchitti (Esc) Green 22s448 10. Tora Takagi (Jap) Walker 22s485 15. Christian Fittipaldi (Bra) Newman/Haas 22s640