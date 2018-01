Brasileiros da Indy visitam a F-1 Os quatro principais representantes brasileiros na Indy Racing League (IRL), Gil de Ferran e Helio Castro Neves, da Penske, Tony Kanaan, Andretti-Green, os três com chances de serem campeões este ano na etapa final, no Texas, e Felipe Giaffone, da Mo Nunn, estavam nesta sexta-feira em Indianápolis, ?revendo amigos", como disseram. Outro que apareceu na Fórmula 1, depois do ocorrido em seguida ao GP da Grã-Bretanha, foi Antonio Pizzonia, ex-Jaguar. Estava no motorhome da Williams, com quem tem contrato por mais dois anos. Pode voltar a ser piloto de testes.