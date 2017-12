Brasileiros da Penske dominam treinos Os brasileiros da Penske continuam dando as cartas em Mid-Ohio, local da 12ª etapa da F-Indy. No treino livre da manhã desde sábado, Hélio Castro Neves foi o mais rápido, com 1min05s846, média de 198,634 km/h, com Gil de Ferran em segundo lugar, tempo de 1min06s050 e média de 198,019 km/h. Na sexta-feira, Gil e Helinho, nesta ordem, haviam dominado os treinamentos. Neste sábado, o escocês Dario Franchitti, da Green, ficou em terceiro lugar, com 1min06s228. Logo depois vieram Bruno Junqueira, brasileiro da Chip Ganassi, com 1min06s281, e Tony Kanaan, da Mo Nunn, com 1min06s328. O treino teve a presença dos pilotos da PacWest, Maurício Gugelmin e Scott Dixon, uma vez que a equipe resolveu, pelo menos momentaneamente, a pendência com a Toyota, fornecedora dos motores. A PacWest deixou de pagar a parcela de agosto pelo leasing dos propulsores para tentar forçar uma renegociação dos valores, algo ainda não definido. Dixon terminou a sessão em 7º lugar (1min06s647) e Gugelmin não foi além da 19ª colocação, com 1min07s305. Outros brasileiros esta manhã: Roberto Moreno (Patrick Racing) foi o 11º colocado, com 1min06s871, Cristiano da Matta (Newman-Haas), o 13º, com 1min06s978, Christian Fittipaldi (Newman-Haas), o 15º, com 1min07s080, e Max Wilson (Arciero/Blair), o 25º, com 1min07s824. A sessão que define o grid acontece das 14h45 às 16h deste sábado, pelo horário de Brasília. A corrida, no domingo, terá início às 13 horas. Desta vez, a TV Record não irá transmitir ao vivo. A emissora mostrará o teipe completo da prova a partir das 16h45.